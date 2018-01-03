Посольство России в Иране окружили усиленные кордоны полиции

Вокруг посольства России в Тегеране усилены меры безопасности, введены некоторые ограничения на выезд, сообщили в российском диппредставительстве.

«Местная дипломатическая полиция усилила меры безопасности. Вокруг посольства, действительно, наблюдаются усиленные кордоны полиции», – рассказал дипломат, слова которого передает ТАСС.

Ситуацию в Тегеране он охарактеризовал как «в целом стабильную». «Демонстрации в городе 2 января были, но мы их не видели», – сказал представитель российского диппредставительства.

Тем временем представитель Меджлиса Ирана Али Асхара Юсефа Наджада сообщил, что профильный комитет парламента «одобрил отказ от повышения цен на электроэнергию, газ и воду в бюджете на следующий год (начинается 21 марта)».

«Общие положения бюджета будут изучаться и утверждаться в соответствии с реальным положением дел в обществе и будут направлены на обеспечение благосостояния, особенно представителей низшего и среднего классов», – цитирует Fars представителя иранского парламента.

Кроме того, министр массовых коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азери Джахроми принес согражданам извинения «сотням тыс. дорогих соотечественников, которые пострадали из-за недавних обстоятельств», передает РИА «Новости».

«Когда все успокоится, мы проведем переговоры с советом безопасности (Ирана) об устранении ограничений [в работе социальных сетей]», – написал Джахроми в Twitter.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.

Во вторник в Белом доме заявили, что администрация президента Соединенных Штатов считает беспорядки в Иране «естественным народным восстанием». Госдеп даже пригрозил Тегерану санкциями за противодействие участникам беспорядков.

Тегеран, в свою очередь, объяснил враждебность Запада стремлением ослабить силы сопротивления на Ближнем Востоке и заставить их капитулировать, отказавшись от поддержки народов региона, включая Сирию, Ирак, Ливан и Палестину.