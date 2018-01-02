Госдеп пригрозил Тегерану санкциями за противодействие участникам беспорядков

В качестве одного из вариантов ответа на действия властей Ирана в отношении участников массовых беспорядков Соединенные Штаты рассматривают возможность введения санкций, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Говоря о протестах в Иране, Науэрт заявила, что в Вашингтоне пристально наблюдают за развитием ситуации в Иране и призывают службы безопасности проявлять сдержанность, передает РИА «Новости».

Она добавила, что США «пристально следят за сообщениями о возможном нарушении прав этих протестующих, которые протестуют мирно».

Представитель госдепа также выразила мнение, что было бы «верным шагом», если бы иранские власти восстановили доступ к социальным сетям.

«Мы не будем забегать вперед в том, что касается санкций, но они входят в тот широкий и разнообразный набор средств, которым мы располагаем», – заявила представитель госдепа.

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США не исключают новых санкций против Ирана в связи с возможным выходом из ядерного соглашения.

«Мы, разумеется, оставляем (за собой) возможности в плане санкций в смысле подписания отказа (от соглашения) позднее в январе. Президент [США Дональд Трамп] еще не принял окончательного решения, он оставляет за собой все возможности в связи с этим», – заявила Сандерс.

Ранее во вторник пресс-секретарь Дональда Трампа Сара Сандерс заявила, что администрация президента Соединенных Штатов считает беспорядки в Иране «естественным народным восстанием».

В связи с событиями в Иране США собрались созвать в ближайшие дни специальные заседания СБ ООН и Совета ООН по правам человека в Женеве.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.