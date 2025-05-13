В индийском штате Пенджаб зафиксировали 15 смертей из-за поддельного алкоголя

Tекст: Мария Иванова

Не менее 15 человек погибли и еще шесть госпитализированы после употребления поддельного алкоголя в индийском штате Пенджаб, сообщает India TV со ссылкой на полицию. Инцидент произошел вечером 13 мая в пяти деревнях региона: Бхангали, Паталпури, Марари Калан, Теревал и Талванди Гуман.

Представитель полиции города Амритсар Маниндер Сингх рассказал: «Около 21.30 в понедельник мы получили информацию о том, что люди начали умирать после употребления поддельного алкоголя. Мы немедленно приняли меры и задержали четырех человек. Мы арестовали главного поставщика Парабджита Сингха. Мы допросили его и узнали о еще об одном поставщике Сахабе Сингхе, которого мы также задержали. Расследуем, у каких фирм он это купил».

Власти Пенджаба поручили принять жесткие меры против производителей и распространителей опасного алкоголя и усилили полицейские рейды. Заместитель комиссара Амритсара Сакши Сохни подтвердила арест поставщиков и заявила, что делается все возможное для предотвращения новых жертв. По факту происшествия возбуждено два уголовных дела, ведется расследование, отмечает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Анкаре зафиксировали гибель 105 человек и десятки госпитализированных в результате отравления некачественным алкоголем. В начале года в Стамбуле за сутки жертвами отравления поддельным алкоголем стали 11 человек, а в больницы обратились 38 граждан, большинство из которых иностранцы.