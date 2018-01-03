Иран объяснил враждебность Запада стремлением ослабить поддержку Сирии

Враждебность Запада к Тегерану объясняется стремлением США, Израиля «и их пособников» ослабить силы сопротивления на Ближнем Востоке и заставить их капитулировать, отказавшись от поддержки народов региона, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани.

По его словам, Соединенные Штаты пытаются «изолировать Иран, чтобы он не был примером для других как государство, опирающееся на собственные силы». Однако, как подчеркнул Шамхани, Тегеран «не отступит ни на шаг в своей стратегии поддержки народов Ближнего Востока», передает ТАСС.

«Мы будем продолжать оказывать помощь палестинцам, ливанцам, Сирии и Ираку», – сказал он в интервью телеканалу Al Mayadin.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности осудил двуличие президента США Дональда Трампа, который «делает публично антииранские заявления, а сам тайно хочет вступить в секретные переговоры с Тегераном».

«Глава Белого дома добивался встречи с президентом [Хасаном] Роухани в ООН во время Генеральной Ассамблеи, но Иран ответил отказом», – сообщил он.

Как указал Шамхани, попытки США превратить Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в антииранский альянс провалились из-за позиции Катара.

«Иран солидарен сегодня с катарцами, так же, как в свое время с Кувейтом, который подвергся нападению войск Саддама Хусейна [бывшего президента Ирака] в 1990 году», – отметил он.

МВД Ирана утверждает, что полиция и силы внутренней безопасности «полностью контролируют сейчас обстановку в Тегеране и других городах Ирана, где имели место уличные выступления».

Накануне в Белом доме заявили, что администрация президента Соединенных Штатов считает беспорядки в Иране «естественным народным восстанием». Госдеп даже пригрозил Тегерану санкциями за противодействие участникам беспорядков.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о попытках разжигания «персидской весны» в Иране.