Из пригорода Парижа эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за наводнения

Около 1,5 тыс. человек вынуждены были покинуть дома в пригороде Парижа из-за выхода Сены из берегов, заявил глава парижской полиции Мишель Дельпюэш.

«Есть некая путаница, я хочу, чтобы были подведены точные подсчеты. На деле сейчас чуть менее 1,5 тыс. человек должны были покинуть свои жилища, свои дома», – передает его слова РИА «Новости».

Уровень воды в Сене повышен с начала недели из-за сильных дождей. С понедельника на реке прекращено судоходство из-за высокого риска для кораблей, в том числе для речных трамвайчиков, популярных в Париже.

Парижские музеи также прибегли к мерам по предупреждению подтопления. В частности, в Лувре закрыта часть коллекций исламского искусства, которая находится на нижних этажах. Музеи Орсэ и Оранжери перенесли на февраль вечерние посещения, запланированные на четверг.