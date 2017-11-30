Поклонская сделала предложение Трампу

Депутат Госдумы Наталья Поклонская в ответ на американские санкции пригласила президента США Дональда Трампа посетить Крым.

Поклонская добавила, что безопасность американскому лидеру готов гарантировать развернутый на полуострове дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», передает РИА «Новости».

Депутат подчеркнула, что воспринимает санкции исключительно как позитивную оценку своей работы во благо родины, так как «запрещают, когда боятся».

«Но ведь мы совершенно не страшные, а просто защищаем свою Родину. Такая недальновидная и пугливая реакция наших зарубежных партнеров в виде санкций ограничивает их же», – сказала Наталья Поклонская.

Напомним, в пятницу Вашингтон расширил санкции против Москвы. В Совфеде назвали политику США «взбесившемся санкционным принтером», а в МИД России предупредили о крупных финансовых потерях американского бизнеса.