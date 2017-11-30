США расширили санкции против России

Вашингтон расширил санкции против Москвы из-за ситуации на Украине, заявили в управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Как сообщает РИА «Новости», США внесли в санкционный список 21 гражданина России и Украины, а также девять компаний. Еще по 12 компаниям санкции уточнены.

Как сообщает ТАСС, США добавили в санкционные списки 12 организаций, которые, по утверждению Вашингтона, связаны с компанией «Сургутнефтегаз», которая находится под санкциями США и ЕС с 2014 года.

В частности, под американские секторальные рестрикции попали компании «Калининграднефтепродукт», «Киришинефтеоргсинтез», «Киришиавтосервис», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», «Медиа-Инвест», «Ленгипронефтехим», «Сургутнефтегазбанк», «Совхоз «Червишевский», «Страховое общество «Сургутнефтегаз» и «Сургутмебель».

Кроме этого в списке оказались компании «Технопромэкспорт» и «Силовые машины».

Последняя является глобальной энергомашиностроительной компанией, входящей в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Совместно с Siemens «Силовые машины» создали в России СП – «Сименс технологии газовых турбин».

Отметим, что в прошлом году разгорелся скандал из-за поставок турбин Siemens в Крым «в обход санкций». Немецкий концерн счел поставку незаконной и подал иск в суд. Арбитражный суд Москвы в начале января признал договор на поставку турбин в Крым законным.