Анонсирована публикация доклада о новых санкциях США против России

Доклад американской администрации о новых санкциях в отношении Москвы будет подготовлен к 29 января, сообщил посол США в России Джон Хантсман.

«Сейчас у нас есть дата 29 января (к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции», люди очень активно работают над этой частью закона («О противодействии противникам Америки посредством санкций»)», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

В то же время он отметил, что пока «слишком рано говорить» о количестве россиян, которые могут попасть под новые американские санкции.

По словам Хантсмана, разработчики доклада также стараются учесть то, «как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».

Между тем министр финансов России Антон Силуанов заявил, что пострадавшими в случае распространения санкций США на госдолг России станут в первую очередь иностранные инвесторы, передает РИА «Новости».

«Если такие санкции будут введены, то пострадают в первую очередь иностранные инвесторы, которые с удовольствием вкладываются в российские облигации и получали устойчивый, надежный, гарантированный и высокий доход», – сказал Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

На прошлой неделе СМИ сообщали, что Белый дом готовит для Конгресса США так называемый кремлевский доклад, в котором будут указаны высокопоставленные российские чиновники и бизнесмены, приближенные к высшему руководству России. По данным источников, в список могут включить свыше 50 человек, а с учетом членов семей – до 300 человек.