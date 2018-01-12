СМИ: Фигурантами готовящегося в США «кремлевского доклада» могут стать до 300 человек

Администрация США готовится представить Конгрессу так называемый кремлевский доклад – список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству.

Согласно подписанному президентом США Дональдом Трампом закону, доклад о том, каких высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов можно считать приближенными к власти, должен быть представлен американскому Конгрессу не позже чем 29 января 2018 года.

Сведения о количестве и именах потенциальных фигурантов доклада держатся в тайне. Впрочем, источники «Коммерсанта» в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России, полагают, что в перечень войдут до 300, причем не только чиновники и предприниматели, но и члены их семей.

Как сообщил бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид, попадание в черный список не означает, что против этих людей будут автоматически введены рестриктивные меры. «Тем не менее, сам факт попадания в этот список увеличивает риск того, что в будущем против его фигурантов будут введены санкции», – пояснял он.

Вместе с тем, в Демократической партии опасаются, что Белый дом не станет применять к россиянам чувствительных рестриктивных мер. В связи с этим конгрессмены, желающие подтолкнуть Трампа к более жестким действиям, опубликовали 200-страничный доклад об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США. Его главная идея – создание нового глобального фронта против Москвы с подключением европейских союзников.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».