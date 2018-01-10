В Сенате США подготовили доклад о «вмешательстве» России в референдум по Brexit

Демократы из комитета Сената США по международным отношениям подготовили доклад о якобы имевшем место «вмешательстве» Москвы в референдум по Brexit, сообщают СМИ.

Доклад назван «Ассиметричная атака Путина на демократию в России и Европе: последствия для нацбезопасности США». В докладе указывается, что британские законы о финансировании избирательных кампаний не требуют раскрытия источников политических пожертвований, если те сделаны бенефициарами небританских компаний, зарегистрированных в ЕС и ведущих бизнес в Великобритании. По мнению авторов доклада, это могло позволить России направлять деньги британским политикам, пишет Guardian.

Избирательная комиссия Великобритании уже начала расследование этого вопроса.

Указывается, что Партия независимости Соединенного Королевства и возглавлявший ее Найджел Фарадж не только поддерживали Brexit, но и выступали против санкций в отношении России, а также положительно отзывались о главе российского государства Владимире Путине.

Кроме того, утверждается, что RT и Sputnik широко и «систематически односторонне» освещали референдум.

Недовольство сенаторов вызвали и расследования данного вопроса, проведенные Facebook и Twitter.

В докладе заявляется о потоке российских денег в Великобританию, включая лондонский рынок недвижимости. Расследование ведется относительно недвижимости на 180 млн фунтов стерлингов, которая, по мнению лондонской полиции, могла быть приобретена на доходы от коррупции.

В доккладе говорится о российской «дезинформации» в 19 странах. Сенаторы призывают президента США Дональда Трампа сделать соответствующее заявление, так как «никогда еще в американской истории не было такой явной угрозы национальной безопасности, настолько явно игнорируемой президентом США».

Напомним, глава британского МИДа Борис Джонсон призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова признать якобы вмешательство Москвы в референдум по выходу Соединенного Королевства из Евросоюза, в ответ российский министр попросил предъявить факты.