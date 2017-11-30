Посол России пообещал ответ на расширение санкций США

Москва ответит на возможное расширение санкций американской стороной в конце января в рамках выполнения августовского санкционного закона, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов сообщил, что в число возможных санкций входят «наказания» зарубежных партнеров российского машиностроения и ВПК за «взаимовыгодное сотрудничество» с Россией, а также документ «о последствиях возможного запрета на операции с российскими гособлигациями», передает РИА «Новости».

Посол добавил, что в Москве внимательно следят за ситуацией, а также выразил надежду на то, что администрация президента США понимает, что «дальнейшее осложнение российско-американских отношений не отвечает и американским интересам».

Напомним, во вторник в США анонсировали публикацию доклада о новых санкциях против России.