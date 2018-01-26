Москва предупредила Вашингтон о финансовых потерях американского бизнеса

Санкционная кампания Соединенных Штатов, заключающаяся в расширении ограничительных мер против России, обернется для американского бизнеса финансовыми потерями, говорится заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность», – говорится в комментарии департамента информации и печати на сайте МИД России.

В ведомстве также предупредили Вашингтон, что российская сторона оставляет за собой право на ответ.

В МИД констатировали, что в Вашингтоне никак не могут избавиться от иллюзий о том, что Россию якобы можно испугать отказами в американских визах или торговыми запретами.

«Примечательно, что за несколько часов до введения санкций посол США в России Джон Хантсман опубликовал в издании The Moscow Times статью, в которой выразил стремление к улучшению российско-американских отношений», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что «в Вашингтоне своего посла в этом желании не поддержали».

Напомним, в пятницу США расширили санкции против России.