В Совфеде назвали политику США «взбесившемся санкционным принтером»

Судя по количеству принятых в последнее время решений по санкциям, американский «санкционный принтер» взбесился, заявил председатель Комитета Совете Федерации по международным делам Константин Косачев.

«В последнее время американский санкционный принтер явно взбесился и штампует соответствующие решения аки пчелка, стремительно задирая кривую карательной статистики вверх», – написал Косачев на своей странице в Facebook.

«С начала 70-х годов Конгресс США принял более пятиста законодательных актов, кодифицирующих американские санкции против других государств. В среднем – по десятку за год или примерно по одному в месяц. И это не считая президентских указов, в статистику не попадающих», – отметил политик.

Он подчеркнул, что санкционная политика США приобрела «хаотичный характер», и ограничения появляются на всех направлениях, где могут найтись американские интересы.

«На российском направлении минфин США продолжает методично «дожимать» украинский и крымский сюжеты, и это про вчерашние новости из Вашингтона», – заявил сенатор, добавив, что цель этих действий – сдержать России и «взбодрить замешавшуюся Европу, все сильнее сомневающуюся в самоценности трансатлантической солидарности».

Напомним, в пятницу США расширили санкции против России. В ответ Москва предупредила Вашингтон о финансовых потерях американского бизнеса.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, комментируя расширения антироссийских санкций США, передал привет президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу от всех жителей Севастополя.