Губернатор Севастополя в ответ на санкции передал Трампу привет

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников прокомментировал расширение Вашингтоном антироссийских санкций, передав привет от всех жителей города президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.

Под сообщением в своем Instagram с приветом Трампу он разместил фотографию так называемого «красного тарана», проведенного 12 февраля 1988 года боевыми кораблями Черноморского флота, когда сторожевой корабль СКР «Беззаветный» и «СКР-6», совершили навал на американский ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон».

Напомним, 12 февраля примерно в 9.45 командный пункт ЧФ получил доклад о том, что корабли ВМС США со скоростью 14 узлов направляются в территориальные воды СССР, до которых остается 14 миль. На требование изменить курс американцы ответили отказом.

В 10.45 «Йорктаун» и «Кэрон» вошли в территориальные воды СССР. Пограничный СКР «Измаил» поднял сигнал: «Вы нарушили границу территориальных вод СССР», а «Беззаветный», «СКР-6» и «Ямал» начали маневр на сближение с американцами. «Беззаветный» догнал «Йорктаун», и некоторое время корабли шли параллельными курсами практически вплотную друг к другу.

В 11.02 «Беззаветный» произвел навал на корму «Йорктауна» правым бортом под углом 30 градусов. От удара и трения бортов посыпались искры и загорелась бортовая краска. Якорь «Беззаветного» одной лапой разорвал обшивку борта крейсера, а другой сделал пробоину в носовой части борта своего корабля. В то же время «СКР-6» прошел по касательной вдоль левого борта эсминца «Кэрон», срубил ему леера, порвал обшивку борта и разбил шлюпку.

После удара «Беззаветный» и «Йорктаун» развернуло в противоположные друг от друга стороны, но оба командира приказали вернуть корабли на прежний курс, а «Беззаветный» к тому же еще и увеличил скорость, что привело к еще одному навалу.

Во время второго удара высокий форштевень «Беззаветного» влез на вертолетную палубу «Йорктауна», после чего сторожевик снес леерное ограждение американского крейсера, разломал его командирский катер и пусковую установку ПКР «Гарпун». В результате столкновения на «Йорктауне» начался пожар.

«Беззаветный» отошел от «Йорктауна», но предупредил, что повторит навал, если американские корабли не покинут территориальные воды. Однако вместо этого эсминец «Кэрон» и «Йорктаун» попытались взять «Беззаветный» в клещи, однако прекратили сближение после того, как сторожевик развернул в их сторону реактивные бомбометные установки РБУ-6000 глубинными бомбами.

На американском ракетном крейсера стали готовить к взлету палубные вертолеты, однако после полученного предупреждения о том, что в случае подъема в воздух машины будут сбиты, как нарушившие воздушное пространство Советского Союза», вертолеты закатили обратно в ангар «Йорктауна».

После этого американские корабли изменили курс и ушли в нейтральные воды, где легли в дрейф. Через несколько часов оба корабля направились в сторону Босфора, не заходя более в советские территориальные воды.

После случившегося «Йорктаун» несколько месяцев стоял в ремонте. Командир крейсера был снят с должности за пассивные действия и предоставленную советскому кораблю инициативу, что нанесло моральный ущерб престижу американского флота.