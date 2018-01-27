Курды сбили турецкие беспилотники на севере Сирии

В деревне Адама на севере Сирии курдские отряды сбили два турецких разведывательных беспилотника, сообщил медиацентр «Сирийских демократических сил» (SDF).

Также сообщается, что SDF удалось напасть на турецкую военную колонну и убить двоих солдат в районе Чиа, передает РИА «Новости».

По данным медиацентра, Турция продолжает наносить авиаудары в Африне, а турецкие солдаты и боевики «Свободной сирийской армии» пытаются взять стратегическую высоту Касталь.

В боях за Касталь курды ликвидировали военных и бронетранспортер.

Накануне президент Турции Тайип Эрдоган объявил, что Анкара намерена расширить зону проведения операции в Сирии до Манбиджа и далее до границы с Ираком.