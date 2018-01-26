Кремль не удостоил ответа Лондон по поводу коварных планов России

Кремль не комментирует заявление министра обороны Британии Гэвина Уильямсона о том, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Великобритании, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Лучше все-таки обращаться (с просьбой о таком комментарии) в наше оборонное ведомство, чтобы они дали соответствующую оценку слов британского визави», – передает ТАСС слова Пескова. на просьбу прокомментировать слова британского министра обороны Гэвина Уильямсона.

Напомним, ранее Уильямсон заявил, что Москва якобы разрабатывает планы по уничтожению жизненно важной инфраструктуры Соединенного Королевства, что, по его версии, приведет к панике, хаосу и многочисленным жертвам.