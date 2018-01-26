Глава МИД Британии возгордился родством с мумией XVIII века

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что «очень горд» тем, что женщина, чьи мумифицированные останки обнаружили более 40 лет назад, оказалась его дальней родственницей.

«Очень рад услышать о моей «прапрамумии» – пионере в области сексуального здоровья (игра слов: «great grand mammy» – прапрабабушка; «great grand mummy» – прапрамумия; прим. ВЗГЛЯД). Очень горжусь», – написал Джонсон в Twitter.

Ранее сообщалось, что нынешний глава МИД Великобритании Борис Джонсон является дальним родственником Анны Катарины Бишоп, чье мумифицированное тело было найдено в 1975 году.

Бишоп умерла в 1787 году от сифилиса. Большую часть жизни она ухаживала за людьми с заболеваниями, передающимися половым путем.