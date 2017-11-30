Найдена связь загадочной мумии с главой МИД Британии

Ученые выяснили, что найденное в 1975 году мумифицированное тело богатой швейцарской женщины, умершей от сифилиса, принадлежало дальней родственнице нынешнего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сообщают СМИ.

Тело обнаружили больше 40 лет назад в ходе ремонтных работ в церкви в Базеле. Надгробия не было, что не позволяло выяснить личность женщины, однако недавно эксперты с помощью анализа ДНК наконец выяснили, что тело принадлежало Анне Катарине Бишоп, дальней родственнице британского министра иностранных дел, пишет The Daily Mail.

Джонсон пока не комментирует выводы экспертов, однако отмечает, что полностью знаком со своей швейцарской родословной.

A syphilis-ridden mummy in Switzerland is a distant ancestor of Boris Johnson https://t.co/vqYlmOpZQV pic.twitter.com/ibzTZSJbyq — Business Insider (@businessinsider) 25 января 2018 г.

Анна Катарина была членом богатой семьи Бишоп, проживавшей в Базеле. Большую часть жизни она прожила во французском Страсбурге, где ухаживала за людьми с заболеваниями, передающимися половым путем. Именно там она заразилась сифилисом и вернулась в Базель, чтобы пройти лечение. Однако в 1787 году Бишоп умерла в возрасте 68 лет.

Тот факт, что она была похоронена с большими почестями – под алтарем церкви, позволил ученым предположить, что она была членом семьи Бишоп. Исследователи смогли извлечь ДНК из большого пальца мумии и сравнить его с живыми родственниками Бишопов. Так удалось раскрыть ее личность и проследить ее генеалогическое древо вплоть до Бориса Джонсона.