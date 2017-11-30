Найдена связь загадочной мумии с главой МИД Британии

Взгляд
25 января, четверг  |  Последнее обновление — 23:26  |  vz.ru
Разделы

Украина восприняла свой долг Газпрому как новый кредит «агрессора»

Нафтогазу выгодно быть должным Газпрому, чем украинским банкамФото: Никитин Максим/ТАСС
Выяснилось, почему украинский Нафтогаз отказывается выплачивать Газпрому 2 млрд долларов, которые он должен отдать по решению Стокгольмского арбитража. Оказывается, даже с учетом штрафа задержка платежа весьма выгодна Нафтогазу, а главное, он рассчитывает на выигрыш в следующем процессе против Газпрома. Насколько обоснованны такие надежды украинского руководства? Подробности...
Перейти а раздел…

США решили бороться с Су-30 с помощью рохинджа

Су-30 станет основным боевым истребителем ВВС Мьянмы, сообщили в Минобороны РоссииФото: Епанчинцев Евгений/ТАСС
В Госдепе раскритиковали решение России продать Мьянме истребители Су-30. Москву обвинили в «усугублении ситуации», в то время как «большинство стран мира» стремятся к разрешению конфликта властей этой страны и мусульман-рохинджа. Тезис выглядит лукаво и потому, что Су-30 – не «самолет для борьбы с партизанами», и по другой причине. Подробности...
Перейти а раздел…

Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает растения

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
Перейти а раздел…

«Джавелины» в руках грузин отличаются от «Джавелинов» в ВСУ по степени угрозы

Тбилиси попросил 72 пусковые установки и 410 ракет к ним на общую сумму примерно в 75 млн долларовФото: Stuart A Hill AMS/MOD/wikipedia.org
Грузинская мечта сбылась раньше, чем украинская: первые американские ПТРК «Джавелин» поступили в Грузию и находятся в «безопасном месте». Вскоре местных военных научат использованию этого чудо-оружия, правда, не факт, что это убережет его от перепродажи, в том числе на Украину. В конце концов, для Грузии это до смешного бесполезные игрушки. Подробности...
Перейти а раздел…

Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
Перейти а раздел…

С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Как бы Владимир Высоцкий воспринял распад Союза? Спел о Горбачеве и Ельцине? Его реакция на расстрел Белого дома? Чечню? Путина и Ходорковского? Болотную и Майдан? Крым и Донбасс? Добавим свои пять копеек в народную футурологию Высоцкого. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Главный урок из всей этой олимпийской истории

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Споры вокруг свежих решений МОК по участию российских спортсменов на предстоящей Олимпиаде уже несколько утомили. Однако есть в происходящем сторона, которую обходят вниманием, и именно о ней хотелось бы поговорить поподробнее. Подробности...
Обсуждение: 129 комментариев

Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
Обсуждение: 70 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет

      Новый стратегический ракетоносец Ту-160М «Петр Дейнекин» совершил первый полет (на фото). В тот же день в присутствии президента Владимира Путина подписан контракт на поставку серии новых ракетоносцев в ВВС России
      Подробности...

      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
      Подробности...

      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Россия и США договорились о судоходстве в Беринговом проливе
          Киссинджер связал ситуацию в КНДР и возможный конфликт США с РоссиейИндия начала искать замену российским самолетам-заправщикамРоссия добилась отмены решения по отстранению спортсмена от ИгрСоединенные Штаты меняют свое отношение к доллару
          Шипулин описал свое отчаяние из-за недопуска на ОлимпиадуВ ЕС заметили ущемление русского языка УкраинойОАК отреагировала на идею Путина о «пассажирском Ту-160»Зачем Собчак в разгар избирательной кампании летит в США
          МВФ заставил Порошенко уступить своим требованиямПутин пообещал стабилизацию ситуации вокруг КрымаВ Казахстане из-за аномальных холодов животные замерзали на ходуДевятиклассник объяснил мотивы своего нападения на колледж

          Главная тема


          Российских олимпийцев отстраняли по крайне жесткому принципу

          «без лишних вопросов»


          СМИ: В России впервые официально признали однополый брак

          «промыли мозги»


          Дочь маршала Жукова рассказала, почему показывать «Смерть Сталина» опасно

          «клянусь именем Всевышнего»


          Кадыров сказал, как поступит с теми, кто не извинится

          президентские выборы


          Стало известно, как Собчак будет агитировать в Крыму

          «мифологизированное оружие»


          «Джавелины» в руках грузинской армии окажутся всего лишь дорогостоящей игрушкой

          «Прошу без паники!»


          Исинбаева призвала смириться с санкциями МОК

          «Они прячутся»


          Дворкович рассказал о странном поведении американской делегации в Давосе

          геополитический расклад


          Почему Россия позволила Турции начать вторжение в Сирию

          Отстранение от Олимпиады


          Ирина Алкснис: Российская власть неожиданно сломала собственную многовековую установку

          «первый киноскандал 2018 года»


          Александр Васильев: Создатели фильма открывают совершенно новый взгляд на скифов

          «Конец был предопределен»


          Алексей Колобродов: С кем был бы Высоцкий, доживи он до наших дней?

          на ваш взгляд


          Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?

          Найдена связь загадочной мумии с главой МИД Британии

             25 января 2018, 18:55
          Фото: Andrew Parsons/Zuma/Global Look Press
          Текст: Сергей Гурьянов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Ученые выяснили, что найденное в 1975 году мумифицированное тело богатой швейцарской женщины, умершей от сифилиса, принадлежало дальней родственнице нынешнего главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сообщают СМИ.

          Тело обнаружили больше 40 лет назад в ходе ремонтных работ в церкви в Базеле. Надгробия не было, что не позволяло выяснить личность женщины, однако недавно эксперты с помощью анализа ДНК наконец выяснили, что тело принадлежало Анне Катарине Бишоп, дальней родственнице британского министра иностранных дел, пишет The Daily Mail.

          Джонсон пока не комментирует выводы экспертов, однако отмечает, что полностью знаком со своей швейцарской родословной.

          Анна Катарина была членом богатой семьи Бишоп, проживавшей в Базеле. Большую часть жизни она прожила во французском Страсбурге, где ухаживала за людьми с заболеваниями, передающимися половым путем. Именно там она заразилась сифилисом и вернулась в Базель, чтобы пройти лечение. Однако в 1787 году Бишоп умерла в возрасте 68 лет. 

          Тот факт, что она была похоронена с большими почестями – под алтарем церкви, позволил ученым предположить, что она была членом семьи Бишоп. Исследователи смогли извлечь ДНК из большого пальца мумии и сравнить его с живыми родственниками Бишопов. Так удалось раскрыть ее личность и проследить ее генеалогическое древо вплоть до Бориса Джонсона.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............