Школьник напал на самарский колледж с дымовыми шашками и пневматикой

В Самаре полиция устанавливает обстоятельства инцидента в учебном заведении, куда один из учащихся пронес пневматическое оружие и разбросал дымовые факелы в коридоре, сообщает ГУ МВД по региону.

«Сотрудники самарской полиции устанавливают обстоятельства инцидента в учебном заведении на улице Советской Армии. По предварительной информации, сегодня утром один из учащихся 2002 года рождения пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре», – говорится в пресс-релизе самарского главка МВД.

Также отмечается, что пострадавших нет. Инспекторы по делам несовершеннолетних проводят опросы учащихся.

Как сообщает «Комсомольская правда в Самаре», ЧП произошло в здании Самарского колледжа сервиса производственного оборудования, а устроил его девятиклассник из школы № 46.

Ранее сообщалось, что в Тыве суд оштрафовал на 5 тыс. рублей подростка, дважды ударившего одноклассника ножом. До этого стало известно, что полиция проводит проверку по сообщениям о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея № 20 в Ульяновске.

На прошлой неделе сообщалось, что охранник школы в Москве вызвал полицию после того, как старшеклассник пытался пронести в учреждение перочинные ножи и бутылку с бензином. Кроме этого сообщалось что ученик в школе деревни Смольное в Челябинской области на перемене ранил ножом сверстника.

В январе в России произошли несколько резонансных случаев нападения на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек. Затем в Бурятии девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы № 5, в результате пострадали семь человек.