Стрельба произошла на территории лицея в Ульяновске

Полиция проводит проверку по сообщениям о стрельбе из пневматического оружия на территории лицея № 20 в Ульяновске, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Пострадавших среди учеников и сотрудников учебного заведения нет, говорится в сообщении ведомства.

В данный момент полиция устанавливает лиц, причастных к произошедшему.

По сообщению местного блогера Алексея Мараховца, инцидент, о котором сообщается в четверг, произошел «на днях». Стрельбу якобы открыли подростки, которые не являются учениками лицея. Они обстреляли катающихся с горки пятиклассников.

Директор учебного заведения Зоя Борисова подтвердила данную информацию. Она рассказала, что инцидент произошел после пятого урока. Дети, увидев оружие, сразу побежали к охраннику. Тот нажал на тревожную кнопку, но злоумышленники уже успели скрыться, пишет местное издание «Улпресса».

Напомним, в январе в России произошли сразу несколько случаев нападения на школы. Первый инцидент произошел в Перми, пострадали 15 человек.

Затем в Бурятии девятиклассник напал на учеников седьмого класса школы № 5, в результате пострадали семь человек.

Кроме того, ученика одной из московских школ задержали при попытке пронести в учебное заведение холодное оружие и бензин, а в Челябинской области школьники устроили драку на ножах.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети, а депутаты заговорили о необходимости кардинальной смены системы образования.