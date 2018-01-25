В Египетский музей в Каире доставили 83-тонную статую Рамзеса II

Сложная техническая операция по транспортировке 83-тонной статуи фараона Рамзеса II под своды строящегося Большого Египетского музея у Великих пирамид Гиза прошла в Каире.

Памятник, возраст которого составляет 3200 лет, сделанный из розового асуанского гранита, передвинули на 400 метров, чтобы он занял место на входе в Египетский музей, открытие которого запланировано на весну 2018 года, передает РИА «Новости».

Как заявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани, «фараон будет первым встречать гостей на входе в музей». Операция по перевозке статуи, к которой готовились несколько месяцев, по его словам, обошлась сумму, эквивалентную 800 тыс. долларам.

Дорогу до музея покрыли специальным материалом, а статую укрыли монтажной пеной и поместили для минимизации нагрузки и во избежание любых вибраций в вертикальном положении в железную клетку.

В таком виде статуя под марш военного оркестра и в сопровождении конных всадников преодолела необходимое расстояние на управляемой тягачом специальной колесной платформе.

«Рамзес II стал первым экспонатом музея», – пояснил министр.

Напомним, в 2006 году сообщалось, что в Каире пройдет уникальная операция по транспортировке гигантской статуи египетского фараона Рамзеса Второго из центра столицы к древним пирамидам Гизы.

Обнаруженная в конце 19 века статуя Рамзеса Второго была перенесена в центр Каира на оживленную привокзальную площадь, носящую имя великого фараона, в 1952 году. Однако, как считают ученые, выхлопы автотранспорта многомиллионного Каира, шум и загрязнение окружающей среды могли нанести статуе непоправимый урон.