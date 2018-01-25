Кремль анонсировал посещение Путиным Казанского университета

Президент Владимир Путин в Татьянин день посетит Казанский университет, поздравит студентов и пообщается с учащимися других вузов по телемосту, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня Татьянин день – день студента. И, конечно, Путин не может не поздравить студентов в такой важный и праздничный для них день. Также посетит Казанский федеральный университет, посмотрит его и проведет телемост с другими федеральными университетами нашей страны в рамках празднования Татьяниного дня», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин 25 января примет участие во Всероссийском форуме студенческих клубов «Вместе вперед!».



Напомним, на форуме «Вместе вперед!» лидеры студенческих клубов обсудили стремление системно обмениваться опытом и делиться накопленными знаниями; способом реализации инициативы стала идея создания Национальной лиги студенческих клубов России.

Также сообщалось, что в Казани на Форуме неформальных студенческих клубов «Вместе вперед!», участниками которого стали студенты из разных регионов страны, презентовали приложение «фото с Путиным» – пользователям предлагают сфотографироваться в кабинете президента.