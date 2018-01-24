На форуме «Вместе Вперед!» предложили создать Национальную лигу студклубов

На форуме «Вместе Вперед!» лидеры студенческих клубов обсудили стремление системно обмениваться опытом и делиться накопленными знаниями; способом реализации инициативы стала идея создания Национальной лиги студенческих клубов России.

По мнению представителей высших учебных заведений, единая площадка для развития молодежного движения России необходима, чтобы выстраивать «горизонтальные связи» между региональными объединениями, сообщили в Росмолодежи.

«Инициатива национализации связана с расширением охвата в стране студенческих клубов. Мое научное общество «Логос» дает возможности и ресурсы молодым людям для проведения интеллектуальных мероприятий и, тем самым, их развития в научной деятельности. Мы пишем статьи, в которых рассказываем о трендах и общаемся с заинтересованной аудиторией. Создание Национальной лиги поможет нам обрести источник новых идей и реализовать свой потенциал не только внутри региона, но и в процессе организации проектов между субъектами России. Думаю, это будет достаточно полезный опыт», – рассказал участник форума из Казани Даниил Шейко.

«В нашем регионе сейчас активно развивается лига студенческих клубов, которая объединяет в себе вузовские организации области и города. Нам интересно ваше мнение: стоит ли нам создать единую команду на уровне России?», – задала вопрос Алена Иванова из Красноярска заместителю министра связи и массовых коммуникаций Алексею Волину.

«Если вы в состоянии ответить, без громких слов, конкретно: что это вам дает? Если это – возможность общаться с людьми, заявить о себе, пригодится в вашем трудоустройстве, создает разветвленные системы связей, контакты в других областях, благодаря которым вы сможете двигаться и развиваться, ведь вы же не всегда студентами останетесь? То, тогда да!», – ответил Волин.

В рамках Всероссийского проекта «Диалог на равных» прошли интерактивные встречи с лидерами общественного мнения, руководителями ведущих компаний, творческими деятелями и спортсменами. Участники узнали точку зрения именитых гостей форума о своей инициативе. Так, Алексей, начинающий юрист из Новосибирского государственного университет экономики и управления, задал вопрос на площадке «Творчество» российскому актеру Максиму Бобкову.

«Я занимался КВНом на региональном уровне и для меня клубы были открытием. Спустя время мы поняли, что в других регионах есть похожие на нас люди, заряженные идеей с таким же вектором. Отсюда вывод – ничто так не объединяет, как общий труд и общее творчество. Если вы собрались создать Национальную лигу – надо искать братьев по разуму. Найти их – счастье. Зачастую происходит так, что мы сами додумать не в силах, но есть такой же кружок «мыслителей», и они с радостью могут помочь. Я считаю, дополняя друг друга, как шестеренки в сложном механизме, вместе мы создадим что-то невероятное», – поделился Максим Бобков.

Дмитрий Лугин из Уральского федерального университета о перспективах развития коммуникативной площадки для студенческих клубов поинтересовался у директора Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергея Плуготаренко и директора регионального общественного центра интернет технологий Сергея Гребенникова, которые в рамках встречи отметили, что в настоящее время действительно существует проблема, что не все вузы поддерживают проекты студентов и дают им шансы для реализации. Было предложено создать на федеральном уровне сообщество, которое «действительно объединяло молодежь».

В своем «Диалоге» с участниками об идее лидеров дала развернутый ответ и заведующая Научно-учебной лабораторией политических исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Валерия Касамара.

«Мне кажется, что молодые люди XXI века – это коммуникаторы, сегодня они живут по другим канонам и не могут без постоянного общения: даже смартфон теперь является продолжением организма. А для коммуникатора главное чувствовать, что он на связи. Если плохая связь, то он начинает нервничать и теряет уверенность. Ассоциация клубов – это продолжение такой коммуникации. Я думаю, если лига раздвинет границы между субъектами и поможет студентам больше узнать друг о друге – то это будет полезно. Иногда в регионах существуют проблемы, решение которым уже найдено в другой части страны. В таком случае Национальная лига позволит не «изобретать велосипед», а пользоваться проверенными рецептами по устранению трудностей, перенимая опыт и проецируя его на свою деятельность», – сказал Касамар.

Осенью 2017 года для объединения сообществ разных вузов в единую повестку были созданы региональные лиги студенческих клубов. Для эффективного общения лидеры команд организовывали различные онлайн-платформы в соцсетях для привлечения единомышленников и проводили ряд мероприятий. За несколько месяцев существования лиг охват событиями составил более 20 000 участников, что показывает результат работы.

В среду на форуме «Вместе Вперед!» лучшие представители студенчества России решили объединить силы регионов в одну большую команду для системной региональной деятельности.

Ранее сообщалось, что в Казани на Форуме неформальных студенческих клубов «Вместе Вперед!», участниками которого стали студенты из разных регионов страны, презентовали приложение «фото с Путиным» – пользователям предлагают сфотографироваться в кабинете президента.