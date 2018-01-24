Студентам презентовали приложение «фото с Путиным»

В Казани на Форуме неформальных студенческих клубов «Вместе Вперед!», участниками которого стали студенты из разных регионов страны, презентовали приложение «фото с Путиным» - пользователям предлагают сфотографироваться в кабинете президента.

О приложении, которое позволяет любому сфотографироваться в кабинете президента, рассказал участник делегации из Тюмени Ярослав Попов в своем «ВКонтакте».

«Наша команда привезла нереально крутую вещь из Тюмени. Сегодня мы презентуем новую метку виртуальной реальности. Любой человек сможет сфотографироваться в кабинете президента», - написал он.

О приложении рассказала и другая участница форума.

Публикация от (@katrina_belka8) Янв 24, 2018 at 3:07 PST

Напомним, 24-25 января в Казани впервые в новейшей истории России открылся образовательный Форум неформальных студенческих клубов «Вместе Вперед!», участниками которого стали студенты из всех регионов страны. Молодые люди встретятся с ведущими федеральными экспертами и представителями профессиональных сообществ, а также обсудят планы развития студенческих клубов в России.