В Казани открывается студенческий форум «Вместе вперед!»

Будет множество тренингов и развивающих мероприятий, в которых лично мне хотелось бы поучаствовать. Также радует то, что среди участников форума будет немало реальных лидеров студенческих клубов, с которыми даже просто познакомиться – уже интересно, – сказала газете ВЗГЛЯД лидер студенческого научного общества «ЛОГОС» Татьяна Спиридонова, комментируя открытие форума «Вместе Вперед!»

24-25 января в Казани впервые в новейшей истории России состоится образовательный Форум неформальных студенческих клубов «Вместе Вперед!», участниками которого станут студенты из всех регионов страны. Организаторы форума отмечают, что молодые люди встретятся с ведущими федеральными экспертами и представителями профессиональных сообществ, обсудят планы развития студ-клубов в России и заодно отметят Татьянин день.

«Самое главное, что на форуме ожидается знакомство с другими участниками, что крайне полезно с точки зрения развития коммуникации между социально активными людьми. Кроме того, организаторы форума будут проводить различные тренинги и семинары с активистами, что также является положительной стороной форума «Вместе вперед!», – рассказала газете ВЗГЛЯД лидер нижегородского творческого студенческого клуба «ARCHICREW» Алена Лебедева.

«Наш студенческий клуб принимал участие в различных мероприятиях регионального уровня, мы выступали на многих нижегородских площадках, и в конечном итоге организаторы нас заметили и пригласили поучаствовать в форуме», – добавила Лебедева.

«Это очень хороший и позитивный опыт. Будет проходить множество тренингов и развивающих мероприятий, в которых лично мне хотелось бы поучаствовать. Также радует то, что среди участников форума будет немало реальных лидеров студенческих клубов, с которыми даже просто познакомиться – уже интересно», – рассказала газете ВЗГЛЯД лидер студенческого научного общества «ЛОГОС» Татьяна Спиридонова.

«Что касается отбора – то нам нужно было оставить заявку, затем ответить на ряд вопросов, то есть, подтвердить ее. Далее уже организаторы форума определяли, кто проходит, а кто нет. Но наш клуб прошел, чему я очень рада!», –сказала Спиридонова.

Организаторами форума студенческих клубов «Вместе Вперед!» выступают Федеральное агентство по делам молодежи и правительство Татарстана. Мероприятие проходит при поддержке Ассоциации студенческих спортивных клубов России.

25 января участников ждет праздничный концерт, посвященный Дню Российского студенчества. Здесь наградят лучшие студенческие клубы, отмеченные на образовательных программах, а также победителей грантового конкурса Росмолодежи.

«Подарком для молодых людей станет выступление популярных исполнителей Юлианы Карауловой, групп «Банд'Эрос» и «Звери», – говорится в пресс-релизе форума.