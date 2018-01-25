Число погибших в Африне мирных жителей достигло 35 человек

Число мирных жителей, погибших в результате ударов турецких войск в Африне, достигло 35 человек, сообщила глава департамента здравоохранения региона Африн Анджела Ризо.

По словам Ризо, помимо 35 погибших различные ранения получили 106 человек, передает ТАСС.

Она призвала также гуманитарные организации в срочном порядке отправить в Африн лекарства.

«Большинство жертв и пострадавших - женщины, дети и пожилые люди, многие из них находятся в критическом положении. Мы ждем от правозащитников во всем мире решительных действий, которые бы привели к прекращению этих варварских атак», – сказала она.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении в воскресенье в сирийском Африне 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций.

Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая перед главами местных администраций в Анкаре, заявил, что ВС Турции и сирийская оппозиция потеряли убитыми в операции «Оливковая ветвь» в Африне 7–8 человек, потери противника составили 268 человек.