Анонимные активисты пообещали фотоохоту на участников акций в поддержку Навального

Активисты движения Jesuismaidan пообещали новую фоотохоту на участников акций 28 января, на которые зазывает блогер Алексей Навальный. Ранее Jesuismaidan неоднократно публиковали в интернете фотографии и ссылки на профили в соцсетях участников митингов сторонников Навального в разных городах России.

На сайте проекта Jesuismaidan в преддверии анонсированной 28 января блогером Алексеем Навальным акции протеста появилось предупреждение о том, что информация об участниках акции может быть вновь распространена в Сети.

«Вы свободный человек. Вы вправе выбирать свой путь в жизни. Вы можете пойти на митинг или на встречу с главарем оппозиции, можете принять участие в забастовке. У вас есть права. А у нас, анонимных врагов анонимности, есть право распознать ваше лицо, найти вас в соцсетях и сообщить миру о ваших политических взглядах. И будьте уверены – мы им воспользуемся», – говорится в обращении.

Активисты Jesuismaidan предупредили, что будут действовать в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. «В конце января мы рассчитываем значительно пополнить нашу базу данных. О, это будет славная фотоохота», – говорится в обращении.

В прошлом году на сайте Je Suis Maidan появлялись фотографии и ссылки на профили в соцсетях 80 участников несанкционированных митингов, инициированных Навальным в Саратове, Пскове и Самаре. Данные были получены с помощью технологии распознавания лиц FindFace.

Авторы сайта считают, что в современном мире ни о какой анонимности на уличных акциях речи быть не может. «Из-за современных технологий высокочеткой съемки и распознавания лиц позволяют с огромной точностью определить личность любого участника любого митинга. Оставьте надежды – вас тоже найдут!».

Напомним, Алексею Навальному было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Центризбирком принял такое решение на основании того, что у Навального есть непогашенная судимость. В ответ Навальный призвал своих сторонников выйти на протестные манифестации, призывая бойкотировать предстоящие в марте президентские выборы.

Оппозиционер Максим Кац заявил, что призыв Навального к избирательной забастовке напоминает ему «пропутинскую акцию». Кац уверен, что Навальный работает на понижение явки оппозиции и соответственно на повышение результата Владимира Путина.