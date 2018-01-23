Кац обвинил Навального в организации «пропутинской акции»

Оппозиционер Максим Кац заявил, что призыв блогера Алексея Навального к избирательной забастовке напоминает ему «пропутинскую акцию». Кац уверен, что Навальный работает на понижение явки оппозиции и соответственно на повышение результата Владимира Путина. Ранее ЦИК отказал Навальному в регистрации кандидатом в президенты.

Предприниматель, оппозиционер Максим Кац раскритиковал блогера Алексея Навального за призывы к проведению избирательной забастовки – бессрочной акции «гражданского протеста против обмана на выборах».

«Слушайте, ну реально же пропутинская акция получается. Акция и вообще сама история с забастовкой работают на понижение явки оппозиции, соответственно, на повышение результата Путина на выборах и на укрепление его режима, это ж очевидно», – написал Кац в своем Twitter, добавив, что не понимает, «как кто-то может на это повестись».

В конце декабря Верховный суд признал законным отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) зарегистрировать инициативную группу по выдвижению Навального в кандидаты на пост президента. ЦИК отказал из-за неснятой судимости Навального. Согласно закону, гражданин России не может быть избран президентом, если был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления и имеет неснятую и непогашенную судимость.

В мае прошлого года Кировский областной суд оставил в силе приговор Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании «Кировлес», признав законным его пятилетний условный срок. Соответствующее решение было вынесено в феврале 2017 года Ленинским судом Кирова, который признал Навального и бизнесмена Петра Офицерова виновными в хищении имущества госпредприятия «Кировлес».

Всего Навальный имеет два условных срока и является фигурантом сразу нескольких уголовных дел. В декабре 2014 года он был приговорен по делу о хищении денег у компании «Ив Роше» к трем с половиной годам лишения свободы условно.

После отказа в регистрации Навальный пообещал провести протестные акции в преддверии президентских выборов, в частности призвал своих сторонников к «забастовке избирателей».

Кроме Путина на должность президента России также претендует множество кандидатов, среди которых Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский.