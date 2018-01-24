Эксперт счел жалобы Навального в ЕСПЧ попыткой подзаработать политический капитал

Навальному нужны скандалы, он ищет любой повод, чтобы получить шумиху. Он жалуется, что его куда-то не пустили, хотя летом у него проходили большие акции в центре столицы, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя заседание в ЕСПЧ, на котором оппозиционер Навальный жаловался на московские власти.

Суд в Страсбурге в среду выслушал позиции обеих сторон по делу о задержаниях Алексея Навального. В прениях выступил как сам оппозиционер, так и замглавы Минюста Михаил Гальперин. Он заявил о том, что Навальный намеренно игнорирует нормы российского права, связанные с проведением массовых мероприятий.

Москва оспаривает вердикт ЕСПЧ, который был вынесен еще в феврале прошлого года. Тогда Страсбургский суд потребовал выплатить блогеру Алексею Навальному компенсацию в 64 тысячи евро. Оппозиционер ранее подал иск, жалуясь на задержания на уличных акциях в Москве в 2012 и 2014 годах. Судьи тогда нашли нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно прав на свободу, личную неприкосновенность и свободу собраний. Жалоба была подана по поводу нарушения статей 5, 6, 11, 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В новом заседании Большой палаты ЕСПЧ принимал участие 21 судья. Председательствовал президент ЕСПЧ Гуидо Раймонди. Уполномоченный России при ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Михаил Гальперин на прениях в среду заявил, что наши суды принимали решения в строгом соответствии с законом, передает ТАСС. Гальперин заявил о том, что Навальный намеренно игнорирует нормы российского права, связанные с проведением массовых мероприятий, делая тенденциозные заявления.

В свою очередь, Навальный добивался, чтобы суд признал, что его задержания носили политический характер.

В ходе заседания представители сторон ответили на вопросы, которые задали пятеро судей. Так, например, судья, представлявший в ЕСПЧ Германию, попросила российскую сторону прояснить процедуру принятия решений о задержании, а также уточнить, всегда ли власти сурово реагируют на демонстрации, когда они носят незаконный характер. Навального же спросили, почему статья 18 Конвенции не была упомянута в первоначальном заявлении и была указана позже.

Затем председательствующий объявил заседание Большой палаты ЕСПЧ закрытым и сообщил, что решение будет вынесено и опубликовано в течение нескольких месяцев.

«Россия – суверенное государство, и решение ЕСПЧ нас вообще не должно касаться, - заявил политолог Александр Серавин Nation News. - И сегодняшний суд в Страсбурге, и очередные призывы к несанкционированным митингам в Москве и Санкт-Петербурге – это все попытки Навального вернуть себе позиции главного оппозиционера России. Его политические капитал тает. Поэтому основная цель Навального – привлечь к себе внимание любым путем, вариантов может быть много».

Президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев уверен, что жалобы Навального на городские власти, которые якобы не согласовывают ему проведение протестных акций в центральных районах, не соответствуют действительности. «Ему на Тверской согласовывали, к примеру. Навальный сейчас выпадет из политической повестки. Ему важен любой повод вернуться в нее, чтобы о нем заговорили», – считает Гусев.

Эксперт назвал основным методом работы Навального провокации. «Навальному нужны скандалы, он ищет любой повод, чтобы получить шумиху. Он жалуется, что его куда-то не пустили, хотя летом у него проходили большие акции в центре, на 28 января у него будет куча акций в городах... В большинстве случаев ему разрешают проводить акции. Просто, поскольку позитивных идей нет, то он выпадает из повестки», – сказал Гусев.

Кроме того, Гусев не верит версиям о том, что ЕСПЧ потребует от России допустить Навального к участию в президентских выборах, то на это нет никаких правовых оснований. «Есть закон, который очень четко говорит об участи и неучастии людей в выборах. У нас на таких же основаниях отказали еще двум кандидатам. Есть правовое поле, а есть – политическое. Навальный не хочет работать в правовом поле, ему нужны запрещенные акции, он хочет участвовать там, где ему нельзя по закону. Но законы для того и придуманы, чтобы их соблюдали», – подчеркнул эксперт.