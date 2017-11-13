Переговоры России и Индии по С-400 зашли в тупик

Переговоры России и Индии по покупке зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» зашли в тупик, сообщают СМИ.

«Россия требует 5,5 млрд долларов за пять С-400, большой платы за обучение, а также отказывается передавать технологии трех типов управляемых ракет», – цитирует американский журнал Defense News чиновника Минобороны Индии.

Собеседник добавил, что до сих пор нет плана по обслуживанию С-400 и обеспечению ЗРК запасными частями.

По словам другого представителя ведомства, контракт с Россией не будет подписан в ближайшее время. Источник уверен, что Индия не станет платить за ЗРК более 4,5 млрд долларов. Сделка по С-400 станет частью программы «Сделай в Индии» в вопросе производства запасных частей и управляемых ракет для ЗРК, подчеркивает собеседник.

В декабре 2017 года вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин заявил, что контракт с Индией на поставку ЗРК С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, 19 декабря посол Индии в России Панкадж Саран заявил, что стороны продолжают технические переговоры по поставкам в Нью-Дели ЗРК С-400, несмотря на то, что процедура по заключению и реализации данных соглашений «требует времени».

Ранее Россия заключила контракт на поставки С-400 в Турцию, а также достигла дововореностей по этому вопросу с Саудовской Аравией.