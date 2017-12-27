Анонсировано скорое подписание контракта на поставку С-400 Индии

Контракт с Индией на поставку ЗРК С-400 может быть подписан в ближайшее время, заявил вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

«С-400 пошла очень хорошо. Мы видим, что очень многие страны стоят в очереди, причем те, которые никогда не покупали наше вооружение, и где всегда было засилье американского», – цитирует Рогозина РИА «Новости».

Также он отметил, что «с Индией будет в ближайшее время подписан контракт на С-400».

Напомним, 19 декабря посол Индии в России Панкадж Саран заявил, что стороны продолжают технические переговоры по поставкам в Нью-Дели ЗРК С-400, несмотря на то, что процедура по заключению и реализации данных соглашений «требует времени».

Ранее Россия заключила контракт на поставки С-400 в Турцию, а также достигла дововореностей по этому вопросу с Саудовской Аравией.