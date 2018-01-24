На учениях в Алтайском крае погиб солдат-срочник

Солдат-срочник погиб в результате пожара на учениях в Алтайском крае, проводится проверка, сообщил Константин Кольцов, заместитель военного прокурора войсковой части №56681 города Омска.

В ведении этой части находится алтайская дивизия, в которой произошел пожар с погибшим. «Возгорание проводки было, проводим сейчас проверку», - приводит слова Кольцова ТАСС.

В соцсетях жители Алтайского края отмечают, что в пожар произошел у села Косиха. На учениях загорелась палатка. Выбраться из нее успели пять человек, однако во время экстренной переклички не обнаружили одного из солдат.

Выяснилось, что срочник запутался в спальнике, поэтому не успел выбежать на улицу.

Его доставили в больницу с ожогами, однако врачи не смогли его спасти. Он приехал на службу на Алтай из Чувашии.