Жириновский предложил выплачивать маткапитал за отказ от аборта

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что материнский капитал нужно выплачивать женщинам, отказавшимся от аборта и передавшим ребенка государству.

«Мы даем за второго ребенка 500 тыс. Давайте женщине, которая откажется от аборта, родит, но государство заберет ребенка, дадим ей тоже 300 тыс. Она не будет делать аборт – ущерб здоровью, мы ее направим в санаторий специальный, она там доносит ребенка, родит… Мы заберем, а ей дадим 300 тыс.», – передает его слова РИА «Новости».

С таким предложением он выступил во время посещения нотариальной конторы в рамках своей избирательной кампании.

Там же он предложил освободить от уплаты алиментов мужчин, у которых в новой семь родился второй ребенок.

«Если государство дает за первого ребенка 500 тыс. там, 450, а он уже живет с другой женщиной, и скоро родится ребенок, то, может быть, его освободить, если он еще становится отцом», – сказал Жириновский.

По его мнению, мужчина не сможет платить и за первого, и за второго ребенка, в итоге может разрушиться и его вторая семья. Он также считает нечестным, когда женщине при рождении второго ребенка выплачивают материнский капитал, а мужчине, заимевшего второго ребенка в новой семье, нет. Эту ситуацию лидер ЛДПР считает «ударом по мужской части населения».

Также он предложил разрешить сожителям заключать брачный договор без регистрации брака.

Жириновский в конце декабря зарегистрировался в качестве кандидата в президенты. На эту должность также претендуют Владимир Путин, Эльвира Агурбаш, Сергей Бабурин, Екатерина Гордон Павел Грудинин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Роман Худяков, Григорий Явлинский и другие кандидаты.