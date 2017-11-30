Режиссер «Смерти Сталина» рассказал о впечатлениях русских зрителей

Армандо Ианнуччи, режиссер фильма «Смерть Сталина», заявил, что русские зрители, посмотревшие фильм, сочли его смешным и правдивым.

По словам Ианнуччи, «все русские», в том числе представители прессы, которые успели посмотреть фильм, сказали, что он очень понравился им, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

«Они говорят две вещи: он смешной, но это правда. Я все еще уверен, что его могут показать в кино», - сказал режиссер.

На ваш взгляд Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи? Да

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Напомним, во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Ранее ряд деятелей культуры, в том числе режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, высказались за отзыв прокатного удостоверения у данной кинокартины.

В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против запрета в России фильмов, «высмеивающих Россию», так как «цензура приводить к обратному эффекту».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию, развернувшуюся вокруг проката фильма «Смерть Сталина» в России.