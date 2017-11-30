Режиссер «Смерти Сталина» рассказал о впечатлениях русских зрителей

Взгляд
24 января, среда  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Дональд Трамп готовится к «ограниченной ядерной войне»

Дмитрий Родионов, политолог
Казалось бы, кризис вокруг Корейского полуострова начал худо-бедно разрешаться. Северная и Южная Корея уже договорились о том, что северяне примут участие в Олимпиаде, пройдут на открытии одной колонной. Но не тут-то было. Подробности...

Все извращено – от гимна до исторических персонажей

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
А почему бы не снять черную комедию о любовных похождениях Кеннеди? Представляю Джима Керри в роли Джона, который сбегает с заседания Генассамблеи ОНН, чтобы в туалете отодрать девку. Подробности...
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Союзники по блоку НАТО воюют между собой

Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
Условия, выдвинутые Россией, курдов не устроили. Что ж, это их выбор. Мы рассказали курдам о готовящейся против них операции, предложили свою помощь, объяснили, чего хотим взамен. Ну и где тут предательство? Подробности...
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    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

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      На Филиппинах зафиксировано мощное извержение вулкана Майон

      На Филиппинах зафиксировано извержение вулкана Майон. фонтаны лавы достигали 700 метров в высоту. Пепел накрыл города провинций Албай и Камаринес-Сур, из-за чего видимость там снизилась практически до нулевой. Местные власти проводят эвакуацию из населенных пунктов в радиусе восьми километров. Информации о пострадавших россиянах нет
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      Девятиклассник напал на школу в Бурятии

      Девятиклассник напал на школу военного поселка Сосновый бор в окрестностях Улан-Удэ. Он ворвался в аудиторию, где шел урок литературы у седьмого класса, с топором и коктейлем Молотова. Пострадали семь человек, включая самого агрессора. По некоторым данным, он пырнул себя ножом и выпрыгнул из окна
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      Путин окунулся в прорубь

      Президент России Владимир Путин принял участие в крещенских купаниях. Он окунулся в освященную воду на Селигере у мужского монастыря Нило-Столобенская пустынь. Всего же о желании поучаствовать в обряде в этом году заявил каждый седьмой россиянин
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

        • Нет

        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          на ваш взгляд


          Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?

          Режиссер «Смерти Сталина» рассказал о впечатлениях русских зрителей

             24 января 2018, 08:24
          Фото: Isabelle Vautier/ZUMA/Global Look Press
          Текст: Наталья Ануфриева

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          Армандо Ианнуччи, режиссер фильма «Смерть Сталина», заявил, что русские зрители, посмотревшие фильм, сочли его смешным и правдивым.

          По словам Ианнуччи, «все русские», в том числе представители прессы, которые успели посмотреть фильм, сказали, что он очень понравился им, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Guardian.

          «Они говорят две вещи: он смешной, но это правда. Я все еще уверен, что его могут показать в кино», - сказал режиссер.

          На ваш взгляд

           
          Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?


          Обсуждение: 51 комментарий
          Напомним, во вторник Минкультуры отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина». Ранее ряд деятелей культуры, в том числе режиссеры Никита Михалков и Владимир Бортко, высказались за отзыв прокатного удостоверения у данной кинокартины.

          В то же время лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался против запрета в России фильмов, «высмеивающих Россию», так как «цензура приводить к обратному эффекту».

          Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала ситуацию, развернувшуюся вокруг проката фильма «Смерть Сталина» в России.


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