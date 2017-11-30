Ягудин обматерил МОК за решение по российским спортсменам

Российский олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин заявил, что решение МОК по российским спортсменам – это «полнейший беспредел», а международных спортивных чиновников назвал «тварями и мразями», которые ломают жизнь спортсменам.

«Что за х....., реально нет других слов! Это полнейший беспредел уже!» – написал он в своем Instagram.

Он отметил, что после этого нельзя говорить о том, что спорт вне политики.

«МОК, ВАДА, все, кто принимал и принимает эти решения – твари, мрази, ломающие жизнь чистейшим спортсменам, людям, которые положили жизнь и душу ради спорта!» – написал он.

Так он отреагировал на решение по российским фигуристам Ксении Столбовой и Ивану Букину, которые не допущены на Игры-2018.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане также не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана, пятерых хоккеистов и ряд других известных спортсменов. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке.

В МОК объяснили причины решения тем, что необходимо быть абсолютно уверенными в чистоте допущенных спортсменов.