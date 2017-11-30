МОК объяснил недопуск российских спортсменов к Олимпиаде

Международный олимпийский комитет заявил, что процесс отбора российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года работает таким образом, чтобы группа по рассмотрению заявок была абсолютна уверена в чистоте допущенных спортсменов.

«Чтобы защитить права вовлеченных лиц, МОК не может комментировать какие-то отдельные случаи, но со временем опубликует список приглашенных», – приводит «Спорт-Экспресс» слова представителя МОК.

Он отметил, что в пятничном пресс-релизе разъяснялось, как работает этот процесс по выбору атлетов в пул тех, кто может быть рассмотрен для участия в Играх.

Председатель независимого органа по допуску спортсменов из России Валери Фурнейрон, в свою очередь, отметила, что группа по рассмотрению «хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры».

По ее словам, группа по рассмотрению тщательно изучала обстоятельства каждого спортсмена.

«Мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений», – сказала Фурнейрон.

Фурнейрон отметила, что отсутствие человека в списке не обязательно означает нарушение спортсменом антидопинговых правил, а также не должно автоматически ставить под сомнение честность атлетов. При этом в отношении ряда спортсменов предполагается провести дополнительные расследования и антидопинговые процедуры.

В пятничном пресс-релизе, на который ссылается МОК, говорилось, что список российских спортсменов, претендующих на участие в Играх, сокращен с 500 до 389 человек.

Отмечалось, что в этом списке более 80% спортсменов, которые не участвовали в Играх-2014 в Сочи. Нет в списке и ни одного спортсмена, дисквалифицированного после доклада о работе дисциплинарной комиссии Денниса Освальда. К оставшимся в списке спортсменам выносится требование дальнейшего допинг-тестирования перед Олимпиадой и перепроверка проб. Отмечалось, что теперь Россия может предлагать спортсменов для заполнения олимпийской квоты.

Ранее сообщалось, что запрет пяти российским хоккеистам на участие в Играх не связан с допингом.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане также не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке.