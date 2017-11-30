Запрет на участие в Играх российским хоккеистам оказался не связан с допингом

Федерация хоккея России (ФХР) назвала пять кандидатов в сборную, не получивших приглашения на Олимпиаду от МОК, ФХР запросила информацию о причинах отказа в приглашении хоккеистов.

«На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников», – сообщается на сайте ФХР.

При этом МОК отметил, что названные хоккеисты не виновны в нарушении антидопинговых правил. Сейчас ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении спортсменов.

ФХР получила от Олимпийского комитета России информацию о приглашенных хоккеистах в понедельник. В список приглашенных включены 42 игрока, среди которых многолетние лидеры сборной России Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Сергей Широков, Сергей Мозякин и другие известные хоккеисты.

«Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, ФХР считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения», – говорится в пресс-релизе.

Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января, сообщает ФХР.

Ранее во вторник стало известно, что МОК не пустил на ОИ-2018 ряд ведущих российских хоккеистов.

Напомним, МОК сократил пул российских спортсменов, которые могут быть допущены к участию в Играх-2018 под олимпийским флагом, с 500 до 389 человек.

К участию в ОИ-2018 в Пхенчхане не допустили шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку россиянина Виктора Ана. Биатлонист Антон Шипулин и лыжник Сергей Устюгов на текущий момент также отсутствуют в списке.