Жена Дмитрия Маликова поймала его на лжи о том, как он делал ей предложение

Супруга Маликова Елена прокомментировала его высказывание в Instagram, в котором певец порекомендовал молодым людям беспроигрышный вариант свидания.

На своей странице в Instagram певец заявил, что любой мужчина может добиться взаимности от любимой, если пригласит ее на свидание в Монте-Карло и отведет в ресторан.

«Потом выкупаете там все столики, чтобы вы там были одни, и заказываете все самое дорогое: лобстеры под трюфельным соусом, карпаччо с алмазной икрой, самое дорогое вино. Пока все это готовится, садитесь за белый рояль и начинаете напевать свою песню. После чего садитесь в кабриолет и едете с ней по серпантину. Именно так в далекие годы я и сделал предложение своей жене».

Однако версия Елены разнится с позицией мужа. Она оставила комментарий под видео, который противоречит его словам: «Димочка, что с памятью? В далеком 92-м ты подъехал ко мне на раздолбанной девятке, потупив взор, пригласил на сборный концерт, с которого убежал к профессору в консерваторию, оставив меня на 3-х часовое съедение акулам поп-музыки,и когда я чуть не вышла в астрал, ты, к счастью, вернулся! К тому времени бдительность моя была размыта! Продолжение все знают».

Некоторые подписчики усомнились в правильности совета Маликова. «Дима, хороший совет, но, боюсь, многим не по карману. Предлагаю программу минимум: девушка с шоколадом во рту и букетом цветов в руках не может сказать нет! Метод проверен не один раз. Работает. А Средиземное море, лангусты, трюфельный соус, гусь с яблоками на 5Авеню- это уже после свадьбы», – написала zubar.tatiana.

«Вы проверяли? Алмазная икра точно поможет? Я очень надеюсь на Ваши советы», – сообщил laris_chishen.

Отметим, что в октябре 2017 года Дмитрий Маликов назвал себя императором Twitter, сняв одноименный клип.