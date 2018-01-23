Кремль не стал комментировать заявление курдов о предательстве России

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отказался комментировать заявление представителя курдских сил самообороны, который обвинил Москву в предательстве в связи с турецкой операцией в сирийском городе Африн.

«Нет, мне нечего добавить к тому, что я говорил вчера по турецкой операции в Африне», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

В понедельник главнокомандующий курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что Россия предала курдов в ситуации с Африном, так как нарушила свои договоренности.

Накануне Песков заявил, что в Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в сирийском Африне, российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой.

В ночь на вторник сообщалось, что боевиков «Сирийской свободной армии» выбили из деревни Корна, которая находится рядом с сирийско-турецкой границей.

До этого курды выбили турок и боевиков со стратегической высоты Бурсея к северо-востоку от Африна, а также вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье.