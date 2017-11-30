В Кремле прокомментировали ход военной операции Турции в Сирии

В Кремле самым внимательным образом наблюдают за ходом операции Турции в сирийском Африне, российские представители находятся в контакте как с Дамаском, так и с Анкарой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции, российские представители находятся в контакте как с сирийским руководством, так и с турецким руководством, в том числе и по этому вопросу. По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии. Безусловно, внимательно наблюдаем за гуманитарными аспектами, которые связаны с происходящим сейчас в районе Африна», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как в Кремле оценивают операцию Турции в сирийском Африне.

При этом он не стал отвечать на вопрос, была ли Москва заранее проинформирована о готовящейся операции ВС Турции, передает ТАСС.

Тем временем глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва в связи с ситуацией в сирийском Африне, где Турция в эти выходные начала военную операцию против курдов, призывает все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности ближневосточной страны.



Он напомнил о тех заявлениях, которые ранее были сделаны по линии МИД и Минобороны, в которых Москва призвала «к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии».



«Мы уже давно обращаем внимание на то, что Соединенные Штаты взяли курс на создание альтернативных органов власти на значительной части сирийской территории. Вашингтон осуществляет открытые, да и не афишируемые поставки вооружений в Сирию для передачи тем отрядам, которые с ними сотрудничают, прежде всего, силам демократической Сирии, опирающимся на курдское ополчение», – сказал Лавров.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии» (СДС).

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций, в воскресенье, 21 января, в сирийском Африне.