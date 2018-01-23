Курды выбили «Сирийскую свободную армию» из деревни на границе с Турцией

Боевиков «Сирийской свободной армии» выбили из деревни Корна, которая находится рядом с сирийско-турецкой границей, сообщил официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду.

По его словам, по состоянию на 00.30 (1.30 мск), курды «полностью освободили деревню Корна», передает РИА «Новости».

Хеду сообщил, что убиты и ранены десятки боевиков, остальные сбежали, не забрав тела погибших. Курды забрали оружие, а также «одну единицу военной техники».

Ночью продолжается массированный обстрел турецкой армией большей части деревень Кантона Африн.