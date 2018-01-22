Курды выбили турок и боевиков со стратегической высоты в Африне

Повстанческая группировка «Сирийская свободная армия» (ССА), оппозиционная правительству Сирии, покидает ранее захваченную ею высоту Бурсея к северо-востоку от Африна.

Турецкие войска и формирования ССА встретили ожесточенное сопротивление курдов и были вынуждены отступить, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Представитель командования коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), в которую входят «Силы народной самообороны» (СНС), сообщил агентству Firat, что курдские ополченцы убили 40 турецких солдат и наемников из ССА, более 300 получили ранения. Власти Турции отмечают, что погибших или раненных среди турецких военных пока нет.

С горы Бурсея хорошо просматриваются приграничный турецкий город Килис и контролируемый оппозицией сирийский Аазаз. Курдские бойцы использовали высоту для ракетных и артиллерийских атак.

Ранее в понедельник СМИ сообщали, что турки вместе с боевиками ССА заняли высоту Бурсея в рамках операции «Оливковая ветвь», которая проводится на севере Сирии против курдов из отрядов СНС и партии «Демократический союз».

До этого сообщалось, что в ходе упорных боев сирийские курды вытеснили турецкие войска и протурецкие группировки боевиков со своей территории.

Напомним, операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне началась в субботу, а ее наземная часть – в воскресенье. Соединенные Штаты заявили, что продолжат поддерживать курдов из СДС.

В генеральном штабе Турции рассказали об уничтожении 45 целей курдских формирований, в том числе убежища, складов с оружием, огневых позиций в воскресенье в сирийском Африне.