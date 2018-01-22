Турция захватила стратегическую высоту в Африне

Турецкие военные захватили стратегическую высоту Бурсея в сирийском Африне, сообщает агентство «Анадолу».

Под контроль турецкой армии высота перешла после воздушной операции ВВС Турции против ранее занимавших Бурсею курдских вооруженных формирований. Десять курдских бойцов захвачены в плен, передает РИА «Новости».

В операции, кроме армии Турции, участвовали подразделения оппозиционной властям Дамаска группировки «Свободная сирийская армия».

Отмечается, что с горы Бурсея хорошо просматриваются приграничный турецкий город Килис и контролируемый оппозицией сирийский Аазаз. Курдские бойцы использовали высоту для ракетных и артиллерийских атак.

Ранее МИД Турции сообщил, что Анкара заблокировала участие курдской партии «Демократический союз» в конгрессе нацдиалога Сирии.

До этого агентство «Анадолу», 49% акций которого принадлежит турецкому правительству, опубликовало комментарий командира входящей в террористическую группировку «Ахрар аш-Шам» бригады «Саллахуддин» Абу Хайдара, что между бойцами запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористами ИГ* «нет никакой разницы».

Как заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, у Анкары есть договоренность с Москвой по начатой в субботу операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Также он пообещал «освободить Африн от террористов».