Эрдоган назвал цель вторжения в Африн

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал «освободить Африн от террористов», чтобы граждане Сирии смогли вернуться в свои дома.

«Турция не пересмотрит свои планы по операции в сирийском Африне. Турция установит контроль над Африном, как это было в операции «Щит Евфрата», чтобы сирийцы могли вернуться в него», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что сирийские демократические силы, в составе которых действуют курдско-арабские отряды, атаковали на севере Сирии город Азаз, использовавшийся сирийскими вооруженными оппозиционерами как плацдарм для атак на Африн. До этого сирийские курды вытеснили со своей территории турецкие войска и протурецкие группировки боевиков.

Напомним, в субботу началась операция турецких военных «Оливковая ветвь» против курдов в сирийском Африне, а в воскресенье – ее наземная часть. США заявили, что продолжат поддерживать курдов из «Сил демократической Сирии».