Представитель группировки «Ахрар аш-Шам» сравнил РПК с ИГ

Между бойцами Рабочей партии Курдистана (РПК) и террористами ИГ* «нет никакой разницы», заявил командир входящую в группировку «Ахрар аш-Шам» бригады «Саллахуддин» Абу Хайдар, слова которого приводит агентство «Анадолу», 49% акций которого принадлежит турецкому правительству.

«Курды прекрасно знают о том, что представляют из себя террористы РПК, кем и с какой целью была создана эта террористическая организация. РПК никогда не заботили интересы курдов. Это всего лишь террористическая организация, которая контролируется извне. Их просто используют внешние силы для выполнения нужных им задач. Между террористами ИГ* и РПК нет никакой разницы, а последняя не представляет интересы курдов», – приводит слова Абу Хайдара telegram-канал Directorate 4.

В сообщении канала отмечается, что «Анадолу», как одно из крупнейших СМИ Турции, использует для одобрения операции «Оливковая ветвь» слова представителя террористической группировки «Ахрар аш-Шам», которая активно участвует в боевых действиях против правительственных сил Сирии вместе с террористами из «Хайат Тахрир аш-Шам», а также является «непосредственным организатором и исполнителем «атаки дронов» на российские войска, базирующиеся на авиабазе Хмеймим».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары есть договоренность с Москвой по операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Также он пообещал «освободить Африн от террористов», чтобы граждане Сирии смогли вернуться в свои дома.

В понедельник главнокомандующий курдских Отрядов народной самообороны (YPG) Сипан Хемо заявил, что Россия предала курдов в ситуации с Африном, так как нарушила свои договоренности.