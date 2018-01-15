Атака дронов в Сирии показала необходимость улучшения российских комплексов РЭБ

После атаки беспилотников на базу в Хмеймиме началась работа над усовершенствованием комплексов радиоэлектронной борьбы, сообщил советник первого замгендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев.

«Это еще нас чему-то научило, поэтому мы работаем над этой темой... Нельзя расслабляться ни при каких условиях и надо контролировать не только какие-то основные и побочные системы управления, а, как мы говорим, all inclusive: воздушное пространство, все системы связи и навигации и иметь возможность влиять на всех этапах от взлета до посадки этой системы», – сказал Михеев в эфире «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

В четверг стало известно, что в атаковавших российские базы в Сирии дронах обнаружено производимое на Украине вещество. Ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев заявлял, что атаки на российские базы в Сирии могли организовать только США. В Минобороны рассказывали о деталях неудачной атаки дронов на базу Хмеймим.

6 января в соцсетях сообщали об атаке дронов на российскую авиабазу. Позже информацию о неудачной атаке подтвердили западные СМИ.