Школьник спас замерзавшего у путей мужчину в Приморье

Полиция наградила семиклассника Станислава Горбачева из поселка Раздольное в Приморье за спасение замерзавшего мужчины, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ДФО.

По сообщению МВД, школьнику вручили благодарность начальника управления полковника полиции Игоря Бояринова и памятный подарок, передает РИА «Новости».

В пресс-службе рассказали, что подросток сообщил в дежурную часть, что рядом с остановочной платформой станции Безымянная лежит мужчина, который не может встать, и просит помочь. Сотрудники полиции прибыли на место, где и обнаружили 31-летнего мужчину с тяжелым обморожением пальцев рук и ног, а также его спасителя.

Напомним, ранее в Ленинградской области 15-летий подросток спас сестру и ее подругу при пожаре в доме, расположенном в деревне Рындалево в Тосненском районе.