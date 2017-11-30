Назван уровень сейсмической устойчивости Крымского моста

На автодорожной части Крымского моста началась установка шок-трансмиттеров – устройств, защищающих мостовые конструкции от сейсмического воздействия, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Это одно из технических решений в проекте Крымского моста, который строится так, что выстоит и в 9-балльное землетрясение», – передает РИА «Новости» сообщение инфоцентра.

Данные устройства устанавливают между опорами и пролетами, что обеспечивает жесткое соединение конструкций при кратковременных сейсмических воздействиях.

«Они позволяют пролетам моста «дышать», то есть беспрепятственно смещаться при незаметных перемещениях, вызванных температурными условиями. А во время землетрясения шок-трансмиттеры срабатывают и распределяют сейсмическую нагрузку равномерно по опорам», – рассказал технический директор «Института Гипростроймост – Санкт-Петербург» Игорь Колюшев.

По данным инфоцентра, на автодорожной части Крымского моста планируется установить 760 шок-трансмиттеров. На железнодорожной части антисейсмическое закрепление пролетов выполняется за счет неподвижных и линейно-подвижных опорных частей, так что при землетрясении сейсмические силы передаются на промежуточные опоры.



«Шок-трансмиттеры – один из элементов защиты Крымского моста от сейсмического воздействия. Весь проект запроектирован с учетом потенциально возможных мощных землетрясений в регионе», – рассказали в инфоценттре.



Напомним, ранее специалисты начали разрабатывать схему организации движения по Крымскому мосту.