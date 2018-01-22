Бастрыкин поручил главку СК по СКФО проверить дело мэра Махачкалы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил СК по Северо-Кавказскому федеральному округу проверить деятельность мэра Махачкалы Мусы Мусаева на наличие других возможных эпизодов преступлений, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок, расположенный в Махачкале, является собственностью Республики Дагестан, незаконно подписал постановление о предоставлении его в собственность ОАО «АСПК» за плату в размере 1 млн 100 тыс. рублей. Рыночная стоимость данного земельного участка составляет более 81 млн рублей, говорится в сообщении СК, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Незаконными действиями Мусаева существенно нарушены охраняемые законом интересы государства и причинен значительный материальный ущерб бюджету Республики Дагестан», – сообщила Петренко.

Напомним, в пятницу против мэра Махачкалы Мусы Мусаева завели уголовное дело. Накануне он был арестован на 10 дней до предъявления обвинений.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом деле.