В Анкаре противников операции в Африне разогнали слезоточивым газом

Полиция Анкары разогнала митингующих против военной операции в сирийском Африне слезоточивым газом, сообщил телеканал CNN Turk.

Активистов задержали и доставили в полицию для допроса. На акцию протеста они вышли после призывов прокурдской Партии демократии и народов, передает ТАСС.

В Африне в субботу началась операция турецких военных против курдов. Наземная часть операции «Оливковая ветвь» стартовала в воскресенье. Турция намерена создать в районе 30-километровую зону безопасности.